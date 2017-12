später lesen Wahl im März 2018 Putin will vierte Amtszeit als Präsident Russlands FOTO: Alexei Nikolsky FOTO: Alexei Nikolsky Teilen

Twittern

Teilen



Kremlchef Wladimir Putin hat nach monatelangem Schweigen seine Kandidatur für eine vierte Amtszeit als russischer Präsident angekündigt. Er wolle bei der Wahl im März 2018 antreten, sagte Putin an diesem Mittwoch in der Stadt Nischni Nowgorod an der Wolga. dpa