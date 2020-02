Warnung vor Flüchtlingswelle : Rechtsextreme könnten bei Wahl in der Slowakei dazugewinnen

Rechtsextreme könnten bei Wahl in der Slowakei dazugewinnen

In der Slowakei hat die mit Spannung erwartete Parlamentswahl begonnen. Foto: Petr David Josek/AP/dpa.

Bratislava Es ist die erste Parlamentswahl in der Slowakei seit dem kaltblütigen Mord an dem Journalisten Jan Kuciak vor zwei Jahren. Umfragen sagen Verluste für die Regierungsparteien voraus. Die Extreme könnten größer werden.

In der Slowakei werden die politischen Karten neu verteilt. Mehr als 4,4 Millionen Menschen sind seit Samstagmorgen aufgerufen, die 150 Sitze in der „narodna rada“, dem Nationalrat in Bratislava, neu zu bestimmen.