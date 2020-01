Ehemaliger FPÖ-Chef : Rechtspopulist Strache bereitet Comeback in Österreich vor

Rechtspopulist Strache bereitet Comeback in Österreich vor

Heinz-Christian Strache spricht beim Neujahrsempfang der DAÖ in Wien. Foto: Hans Klaus Techt/APA/dpa.

Wien Strache stand als Vize-Kanzler und Parteichef fast ganz oben. Dann folgten durch das Ibiza-Video der tiefe Fall und gar der Rauswurf aus der FPÖ. Jetzt ist er wieder da - zumindest fast.

Knapp vier Monate nach seinem Abschied von der politischen Bühne in Österreich bereitet der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sein Comeback vor.

Der 50-Jährige kündigte am Donnerstagabend an, er wolle an der Spitze einer neuen Bürgerbewegung zunächst auf Landesebene wiederkommen. „Bevor man eine endgültige Entscheidung trifft, hat man auch alle Hausaufgaben zu machen“, legte sich Strache noch nicht abschließend fest. Der EX-FPÖ-Chef sprach vor rund 1000 begeisterten Anhängern auf dem Neujahrsempfang der neuen Partei Die Allianz für Österreich (DAÖ).