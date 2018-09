später lesen Regierungschef sieht Sieg Referendum in Mazedonien gescheitert FOTO: Boris Grdanoski FOTO: Boris Grdanoski Teilen

Twittern

Teilen



Das mit Spannung erwartete Referendum in Mazedonien über den zukünftigen Weg des kleinen Balkanstaates endet am Sonntagabend überraschend. Die staatliche Wahlkommission gibt die Wahlbeteiligung bis eine halbe Stunde vor Schließung der Wahllokale mit rund 34 Prozent an. Von Thomas Brey, dpa