Prognose : Regierende Konservative bei Wahlen in Kroatien klar vorne

Zagreb Kroatiens Ministerpräsident Plenkovic hatte die Wahl vorgezogen, um sein eigenes Corona-Krisenmanagement in viele Wählerstimmen umzuwandeln. Einer ersten Prognose zufolge scheint die Strategie aufzugehen.

Acht Sitze im neuen Parlament gehen demnach an die rechte Partei Most (Brücke), acht an die neue links-grüne Plattform Mozemo! (Wir können es!) und drei an die bürgerlich-liberale Partei mit Namen und Vornamen (SSIP). Acht Mandate sind den ethnischen Minderheiten vorbehalten, drei den Auslandskroaten.