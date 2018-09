später lesen Saudi-Arabien, VAE, Jordanien Regierung genehmigt Waffenexporte an Jemen-Kriegsallianz FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

Twittern

Teilen



Die Bundesregierung hat mehrere Waffenexporte an drei arabische Länder genehmigt, die am Jemen-Krieg beteiligt sind. Der Bundessicherheitsrat stimmte auf seiner jüngsten Sitzung der Lieferung von vier Aufklärungsradarsystemen für Artilleriegeschütze an Saudi-Arabien zu. dpa