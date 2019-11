Migration auf dem Mittelmeer : Rettungsschiff „Ocean Viking“ erreicht italienischen Hafen

Retter von der „Ocean Viking“ nähern sich vor Libyen einem Boot in Seenot mit 30 Menschen an Bord. Foto: Hannah Wallace Bowman/MSF/AP/dpa.

Rom Glückliches Ende für die Menschen auf der „Ocean Viking“: Der Hafen ist erreicht und ihre Verteilung geregelt. Vor Lampedusa hingegen sterben Migranten bei einem Schiffsunglück.

Die 213 Geretteten an Bord sollen nach einem neuen Verfahren verteilt werden. Wie das italienische Innenministerium dazu erläuterte, beantragten Italien, Deutschland, Frankreich und Malta erstmals gemeinsam bei der EU-Kommission, die Umverteilung der Migranten einzuleiten. Diese vier Länder hatten sich bei einem Treffen auf Malta am 23. September auf eine Grundsatzeinigung für die Seenotrettung im zentralen Mittelmeer verständigt. „Dies ist ein wichtiger Schritt mit Blick auf eine solidarische Steuerung der Flüchtlingsströme, die die Mittelmeerroute betreffen“, schrieb das italienische Ministerium.

Derzeit ist noch das spanische Rettungsschiff „Open Arms“ im Mittelmeer unterwegs. Es hatte am Donnerstag 73 Migranten an Bord genommen. Insgesamt elf Kinder, Kranke und Verletzte durften am Sonntag von Bord. Sie seien mit Booten in die sizilianische Küstenstadt Augusta gebracht worden, teilte die Hilfsorganisation „Open Arms“ auf Twitter mit.