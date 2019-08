Konflikt Washington/Teheran : Ruhani: Kein Treffen mit Trump ohne Aufhebung der Sanktionen

Teheran Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat die vom G7-Gipfel ausgehenden Hoffnungen auf ein baldiges Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump gedämpft.

Gastgeber Emmanuel Macron sagte in Biarritz, die Beratungen hätten neue Bewegung in die gefährliche Irankrise gebracht, auch im Hinblick auf ein Treffen zwischen Trump und Irans Präsident in den kommenden Wochen. „Ich denke, das die Begegnung stattfinden kann“, sagte der französische Präsident Macron am Montag. Trump sagte: „Ich denke, es gibt eine sehr gute Chance, dass wir uns treffen.“ Trump und Ruhani werden Ende September an der UN-Vollversammlung in New York teilnehmen, sollten sich dort aber nach bisherigen Plänen nicht begegnen.