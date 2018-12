Sergej Netschajew ist Botschafter in Berlin

Zur Person Sergej J. Netschajew wurde 1953 geboren. Seit Januar 2018 ist er russischer Botschafter in Berlin. Damit trat er die Nachfolge von Wladimir Grinin an, der seit 2010 im Amt war.

Werdegang Sergej Netschajew ist studierter Germanist und arbeitete bereits mehrfach in Deutschland. So war er ab 1977 in der sowjetischen Botschaft in der DDR eingesetzt. Von 2001 bis 2003 leitete er das Generalkonsulat in Bonn.

Botschaft Seinen ersten Botschafterposten begann er 2010 in Österreich.

Auszeichnung 2009 wurde er von Russland mit dem „Orden der Freundschaft“ geehrt für einen „tadellosen diplomatischer Dienst“.

INF-Vertrag ist einer der Abrüstungsverträge aus der Zeit des Kalten Kriegs. Er wurde 1987 zwischen der USA und der ehemaligen Sowjetunion geschlossen. Im Oktober hatte Trump angekündigt, den Vertrag aufkündigen zu wollen. Die Nato hatte Russland vorgeworden, mit neuen Marschflugkörpern gegen den INF-Vertrag zu verstoßen. Nato-Partner befürchten ein neues Wettrüsten. Nun läuft eine 60-Tages-Frist.