Weniger Neuinfektionen : Russland: Ausbreitung des Coronavirus leicht verlangsamt

Staatliche Mitarbeiter in Schutzkleidung desinfizieren den Kiewer Bahnhof in Moskau. Foto: Alexander Zemlianichenko Jr/AP/dpa

Moskau Die russischen Behörden registrieren etwas weniger neue Infektionen mit dem Coronavirus. Die Lage habe sich stabilisiert. Es gibt aber auch Kritik an den offiziellen Darstellungen.

In Russland hat sich die bislang rasante Ausbreitung des Coronavirus nach offiziellen Angaben leicht verlangsamt. Zum ersten Mal seit Monatsbeginn gebe es weniger als 9000 neue Corona-Infektionen an einem Tag, teilten die Behörden mit.

Insgesamt haben sich demnach rund 290.700 Menschen in Russland angesteckt, 2722 sind bislang nach offizieller Darstellung gestorben. Die Lage habe sich in den vergangenen Tagen im ganzen Land stabilisiert, hatte Russlands oberste Amtsärztin, Anna Popowa, im Staatsfernsehen bereits am Wochenende erklärt.