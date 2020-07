Gallenblasenentzündung : Saudi-Arabiens König Salman im Krankenhaus

Riad Immer wieder gibt es Spekulationen über den Gesundheitszustand des saudischen Königs Salman. Nun kommt der 84 Jahre alte Monarch wegen einer Gallenblasenentzündung ins Krankenhaus. Der neue irakische Regierungschef sagt seinen Staatsbesuch in Riad kurzerhand ab.

Behandelt würde er in Riad im König Faisal Krankenhaus, das als eines der besten des Landes gilt. Über den Gesundheitszustand des Monarchen gibt es immer wieder Spekulationen. So hatte es im März Medienberichte über Festnahmen in der Königsfamilie gegeben. Diese führten zu Gerüchten darüber, dass Kronprinz Mohammed bin Salman mögliche Rivalen bei der Thronfolge ausschalten wolle, weil sein Vater tot sei oder im Sterben liege. Der Kronprinz ist schon jetzt der faktische Herrscher des Landes und würde König Salman bei dessen Tod vermutlich auf den Thron folgen.