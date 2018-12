Die Kanzlerin kommt auf Umwegen zum G20-Gipfel. Ihre verpassten Termine mit Trump und Xi kann sie nachholen, mit Putin spricht sie auch. Vielleicht hat die Flugpanne ihr Gutes: Die Bedeutung von G20 wird sichtbar - und, was es heißt, wenn Merkel fehlt. Von Kristina Dunz

Die Begrüßung nach fast 30-stündiger Anreise hatte für Bundeskanzlerin Angela Merkel bei diesem G20-Gipfel eine doppelte Bedeutung.

„Schön, dass Du da bist“, sei bei der großen Abendveranstaltung für die Staats- und Regierungschefs häufig zu hören gewesen, hieß am Samstag in deutschen Regierungskreisen in Berlin. Subtext: Endlich ist sie da!

Nach dem Komplettausfall des Kommunikationssystems im Regierungsflugzeug waren die Kanzlerin und ihr Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitagmorgen von Madrid aus mit einem Linienflugzeug nach Buenos Aires geflogen. Ein sehr ungewöhnlicher Vorgang für die Spitze einer Regierung der viertgrößten Volkswirtschaft der Erde. Aus dem Flugzeug twitterte ein Passagier Fotos von der Kanzlerin.

Merkel wollte unbedingt wenigstens das Abendprogramm mitmachen, wenn sie schon den ersten Gipfeltag verpasst hat. Dort gibt es viele Gelegenheiten, mit den anderen Staats- und Regierungschefs zumindest am Rande für ein paar Minuten zusammenzukommen.

Die Flugbereitschaft der Bundeswehr konnte das zeitlich nicht gewährleisten. Merkel wäre dann erst in der Nacht angekommen. Nach Informationen unserer Redaktion aus Militärkreisen war Merkel verärgert, dass sie von Deutschland aus nicht schneller mit eigener Flotte nach Argentinien reisen konnte. Der Bundeswehr tue es auch leid, dass Merkel dieser Peinlichkeit ausgesetzt war, hieß es. Aber die Rahmenbedingungen der Flugbereitschaft hätten ein Ersatzflugzeug nicht hergegeben. Das liegt unter anderem an Vorschriften für Dienstzeiten.

Das Verteidigungsministerium hatte am Freitag versucht zu erklären, warum die Crew, die in Berlin als Ersatz bereitgestanden hatte, nicht für die Weiterreise der Kanzlerin von Köln aus eingesetzt werden konnte: „Wir hatten gestern zwei komplette Crews gehabt. Aber wegen des Transfers vom einem Flughafen zum anderen und wegen der langen Strecke (...) ist es da nicht möglich, noch einmal einen Transfer zu machen, um aufzunehmen.“

In Regierungskreisen hieß es am Samstag, dank Iberia sei die Rest-Delegation gut in Buenos Aires angekommen. Die Mehrheit der Delegation hatte auf die Schnelle nicht mehr zum Gipfel fliegen können.

Merkel saß dann beim Abendessen neben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Gastgeber Mauricio Macri und gegenüber von US-Präsident Donald Trump. Mit ihm hatte sie eigentlich am Freitag ein längeres persönliches Gespräch führen wollen. Die Hauptknackpunkte mit dem „America-first“-Präsidenten sind der von ihm vom Zaun gebrochene internationale Handelsstreit und seine Weigerung, den Klimawandel als ein von Menschen gemachtes Problem anzuerkennen. Im Handelsstreit wurde eine vorsichtige Annäherung ausgemacht, aber sicher ist nichts. Die Sherpas haben jedenfalls wieder eine ganze Nacht lang verhandelt. Das haben sie schon die ganze Woche getan.

Das Treffen mit Trump konnte auf Samstag verschoben werden, ebenso das Gespräch mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin blieb es wie geplant bei dem Termin am Samstag. Gleichfalls mit dem indischen Staatschef Narendra Modi. Damit hatte Merkel dann doch noch die Kontakte mit den großen Playern USA, mit Russland, China und Indien halten können.

Das Hauptthema im Gespräch mit Putin war für Merkel die Ukraine-Krise, die Russland mit der Festsetzung ukrainischer Marine-Schiffe in der Meeresstraße von Kertsch weiter zuspitzt. Merkel sieht mit Sorge, dass Russland die territoriale Integrität der Ukraine immer weiter einschränkt, seit Moskau 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hat. Damals warf die G8-Gruppe als Reaktion Russland aus ihren Reihen. Seither sind es nur noch sieben. Der G20-Gipfel ist deshalb ein wichtiges Forum, um mit Putin in größerem Kreis zusammenzukommen.

Bei diesem G20-Gipfel ist einer dabei, zu dem Merkel möglichst keinen Kontakt haben möchte: Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman. Nach der Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Kashoggi und die mögliche Verstrickung des Kronprinzen will Merkel auf Distanz bleiben. In Regierungskreisen wurde betont: Mit ihm habe es keinen Gesprächskontakt beim Abendessen gegeben.

Vielleicht wirft die Flugpanne nun ein Schlaglicht darauf, was es eigentlich bedeutet, wenn Deutschland, Merkel, nicht beim G20-Gipfel vertreten wäre. Oder wenn dieses wegen hoher Kosten und Unverbindlichkeit umstrittene Format ganz beendet werden würde. Miteinander reden ist eben immer noch besser als übereinander.