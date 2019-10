„Akute Bedrohungssituation“ : Sea-Eye: „Alan-Kurdi“-Crew bei Rettung von Libyern bedroht

Rom Bei der Rettung von Migranten aus dem Mittelmeer ist die Besatzung des deutschen Rettungsschiffs „Alan Kurdi“ nach eigenen Angaben von libyschen Streitkräften mit Schusswaffen bedroht worden.

Ein Schlauchboot mit etwa 92 Menschen an Bord sei am Samstag vor der libyschen Küste in Schwierigkeiten geraten. Die „Alan Kurdi“ sei in der libyschen Such- und Rettungszone nicht in libyschen Territorialgewässern unterwegs gewesen, betonte Isler.