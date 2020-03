Ballistische Raketen : Seoul: Nordkorea nimmt wieder Raketentests auf

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens zwei nicht identifizierte Projektile in Richtung offenes Meer abgefeuert. Foto: Lee Jin-Man/AP/dpa.

Seoul Nordkorea nahm längere Zeit Abstand von seinen umstrittenen Raketentests. Schon wurde vermutet, das Land konzentriere sich zunächst vor allem auf die Coronavirus-Abwehr. Doch die Testpause dauerte nicht lange.

Nordkorea habe am Montag zwei Flugkörper abgefeuert, bei denen es sich vermutlich um ballistische Raketen von kurzer Reichweite gehandelt habe, teilte Südkoreas Generalstab mit. Eine genauere Analyse werde gemeinsam mit den US-Behörden vorgenommen.

Das südkoreanische Militär hatte zunächst von zwei nicht identifizierten Projektilen gesprochen, die das Nachbarland in Richtung offenes Meer abgefeuert habe. Die Geschosse seien bei Wonsan an der Ostküste abgefeuert worden und etwa 240 Kilometer weit in Richtung offenes Meer geflogen. Auch Japans Verteidigungsminister bestätigte die Waffentests und sprach zuerst von zwei „ballistischen Raketen“.