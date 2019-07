Angst vor „spanischem Salvini“ : Spanien fürchtet nach Sánchez-Schlappe weitere Neuwahl

Madrid Nach der Doppelpleite bei den beiden Parlaments-Abstimmungen über seine Wiederwahl gibt sich Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez kämpferisch. „Man darf jetzt nicht das Handtuch werfen“, sagte der Sozialist.

Es gebe noch Chancen, er wolle die Gespräche mit anderen Parteien nicht aufgeben. Aber die Uhr tickt unerbittlich. Wenn der Congreso de los Diputados in Madrid bis Mitternacht des 23. September keinen Regierungschef wählt, muss König Felipe VI. am Tag darauf das Parlament auflösen und für den 10. November neue vorgezogene Wahlen ansetzen.

Dass der seit der Neuwahl vom 28. April nur geschäftsführend regierende Sánchez es aber in zwei Monaten schafft, eine voll funktionsfähige Regierung zu bilden, glaubt in Madrid kaum noch jemand. „Alle Parteien sind im Wahl-Modus“, analysierte Arsenio Escolar, Präsident des Zeitungsverlegerverbandes AEEPP. Auf der Titelseite von „El Mundo“ war am Freitag zu lesen, die viertgrößte Euro-Volkswirtschaft sei „zur Lähmung verurteilt“ worden.