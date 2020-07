Supreme Court : Staatsanwalt kann Finanzunterlagen Trumps einsehen

Washington US-Präsident Trump wehrt sich seit langem gegen die Herausgabe von Finanzunterlagen. Vor dem höchsten US-Gericht kassiert er nun eine Niederlage. Aber es gibt auch eine gute Nachricht für Trump.

Das Oberste Gericht der USA gestand einer Staatsanwaltschaft in New York das Recht zu, Finanzunterlagen Trumps einzusehen. Auch verschiedene Ausschüsse des US-Repräsentantenhauses hatten die Herausgabe von Finanzunterlagen verlangt. Dem müsse zunächst aber nicht Folge geleistet werden, geht aus einer zweiten Entscheidung des Gerichts hervor.

Der Staatsanwalt in Manhattan, Cyrus Vance, erklärte, es handele sich um einen „enormen Sieg“ für das Rechtssystem des Landes. „Niemand - nicht einmal der Präsident - steht über dem Gesetz“, hieß es in einer Mitteilung.

Verschiedene Ausschüsse des Repräsentantenhauses hatten mithilfe der Subpoenas versucht, an Unterlagen zu kommen, die Trumps Finanzen und geschäftliche Angelegenheiten betreffen. Die Subpoenas gingen zum einen an Trumps Buchhalterfirma und zum anderen an Trumps Hausbank - die Deutsche Bank - und das Geldhaus Capital One.