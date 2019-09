Zitterpartie in Rom : Sterne lassen online über Regierung in Italien abstimmen

Sterne lassen online über Regierung in Italien abstimmen

Zitterpartie in Rom

Der parteilose Regierungschef in spe, Giuseppe Conte, dürfte gespannt auf die Abstimmung der Fünf-Sterne-Bewegung blicken. Foto: Valerio Portelli/LaPresse via ZUMA Press.

Rom Auf dem Weg zu einer neuen Regierung in Italien lässt die Fünf-Sterne-Bewegung ihre Mitglieder über eine Koalition mit den Sozialdemokraten (PD) abstimmen.

Die Mitglieder sollen bis 18.00 Uhr per Online-Votum darüber entscheiden, ob ein solches Bündnis unter Führung von Giuseppe Conte als Ministerpräsident zustande kommt. Stimmen die Sterne-Mitglieder mit Nein, gilt das Bündnis als geplatzt. Das Land würde vollkommen in der Schwebe hängen und vermutlich vor einer Neuwahl stehen.

Conte hatte mitgeteilt, er wolle bis spätestens Mittwoch eine Regierungsmannschaft beisammenhaben. Um das Land zu reformieren, „braucht man keine Superhelden, die meinem Sohn so gefallen“, sagte Conte am Montagabend. „Es reichen normale Personen, die aber verantwortungsbewusst und entschlossen sind.“ Er rief die Mitglieder der Sterne auf, die Koalition abzusegnen. Es sei der Moment, in der „Träume“ wahr werden könnten.