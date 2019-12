Chaos und Krawalle erwartet : Streiks legen Verkehr in Frankreich lahm

Streiks legen Verkehr in Frankreich lahm

Die französische Trikolore weht vor dem Eifelturm in Paris, Frankreich, im Wind. Foto: Kay Nietfeld/dpa.

Paris Gebannt hat Frankreich auf diesen Tag gewartet: Zehntausende wollen ihre Arbeit niederlegen und bei einem großem branchenübergreifenden Streik gegen Macrons Rentenreform protestieren. Einige glauben, der Aufstand könnte historische Dimensionen annehmen.

Wegen Streiks bei der staatlichen Bahngesellschaft SNCF und der Pariser Nahverkehrsgesellschaft RATP kommt es in Frankreich zu massiven Verkehrsbehinderungen. Am Morgen stauten sich insbesondere in der Hauptstadtregion Paris die Autos, wie französische Medien berichteten.