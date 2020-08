Vor der US-Präsidentenwahl : Streit um Informationen für US-Kongress zu Wahl-Einmischung

Der Abgeordnete John Ratcliffe im Sommer vergangenen Jahres in Washington. Foto: Andrew Harnik/AP/dpa

Washington Im US-Wahlkampf 2016 gab es Geheimdiensten zufolge eine breit angelegte Kampagne aus Russland. Jetzt warnen sie wieder davor - und ausgerechnet vor der Abstimmung wird der US-Kongress weniger Informationen zu dem Thema bekommen.

Gut zwei Monate vor der US-Präsidentenwahl gibt es in Washington neuen Streit um den Schutz der Abstimmung vor Einmischung aus dem Ausland.

Präsident Donald Trump begründete den Schritt damit, dass Informationen aus vertraulichen Briefings an die Öffentlichkeit durchgesickert seien. „Sie leaken Informationen“, sagte Trump am Samstag während eines Besuchs in Texas. Der demokratische Herausforderer Joe Biden kritisierte: „Das ist nicht, wie Demokratie funktioniert.“