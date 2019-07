Nach Protesten und Unruhen : Sudan: Militär und Opposition einigen sich auf Übergangsrat

Das sudanesische Volk feierte nach Bekanntwerden des zustande gekommenen Abkommens in den Straßen von Khartum. Foto: AP.

Khartum Nach monatelangen Unruhen im Sudan soll eine gemeinsame Übergangsregierung aus Militär und Opposition den Weg für Neuwahlen ebnen.

Nach Bekanntwerden des unter Vermittlung der Afrikanischen Union (AU) zustande gekommenen Abkommens feierten Menschen in den Straßen, wie auf Bildern in sozialen Medien zu sehen war. Es wurden auch Forderungen nach Bestrafung der Schuldigen am Tod von Zivilisten während der vergangenen Unruhen laut.