Noch keine Einheitsregierung : Südsudan: USA drohen Anführern mit weiteren Sanktionen

New York/Juba Der Bürgerkrieg im jüngsten Staat der Welt trieb Millionen Menschen in die Flucht. Ein Friedensabkommen 2018 war ein Lichtblick - doch die Frist für eine Einheitsregierung im Südsudan wurde mehrmals verschoben. Jetzt machen die USA Druck.

Es gibt bereits mehrere Sanktionen gegen den Südsudan. So verhängte der UN-Sicherheitsrat 2015 Sanktionen gegen mehrere Personen, die „Frieden in dem Land blockieren“, und erließ 2018 ein Waffenembargo gegen das Land. Zudem setzte das US-Finanzministerium am Montag zwei weitere südsudanesische Politiker auf ihre Sanktionsliste, weil sie „den Konflikt im Südsudan ausweiten oder verlängern, in dem sie unter anderem den Versöhnungsprozess oder die Friedensgespräche behindern“.