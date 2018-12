später lesen Trump sieht Mission mit Sieg über IS-Miliz erfüllt USA bereiten Truppenabzug aus Syrien vor FOTO: AP / Evan Vucci FOTO: AP / Evan Vucci Teilen

US-Präsident Donald Trump will die Truppen aus Syrien wieder abziehen. Rund 2000 Soldaten befinden sich noch in dem Land. Die USA hätten mit dem Sieg gegen die Terrormiliz IS alle Ziele erreicht, so Trump.