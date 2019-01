später lesen Militärische Mittel nicht ausgeschlossen Chinas Präsident bezeichnet Wiedervereinigung mit Taiwan als "unvermeidlich" FOTO: AFP / MARK SCHIEFELBEIN FOTO: AFP / MARK SCHIEFELBEIN Teilen

In den letzten Monaten war das Säbelrasseln vonseiten Pekings in Richtung Taiwan etwas leiser. Am Mittwoch hat Chinas Präsident allerdings deutlich gemacht, dass es eine Wiedervereinigung geben wird. Man werde „alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen“.