Taliban töten bei Selbstmordanschlag mindestens elf Soldaten

Im Swat-Tal in Pakistan sind mindestens elf Soldaten bei einem Selbstmordanschlag getötet worden. Weitere 13 Militärs sind bei der Attacke auf ein Armeecamp am Samstag verwundet worden.

Das teilten Polizei und Militär mit. Die radikalislamische Organisation Tehreek-e Taliban reklamierte den Anschlag in einer E-Mail an Medien für sich.

"Der Selbstmordattentäter hat sich bei einem Kontrollposten in der Nähe eines Hauptquartiers der Armee in der Talregion von Kabal in die Luft gesprengt", sagte Polizeisprecher Karman Khan der Deutschen Presse-Agentur. Regierungschef Shahid Khaqan Abbasi verurteilte den Anschlag. "Kein feiger Angriff kann uns davon abhalten, unseren Kampf gegen die Bedrohung durch den Terrorismus zu Ende zu führen."

