Von der Leyens „Green Deal“ : Tausend Milliarden für die Klimawende der EU

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will eine Billion Euro Investitionen für eine Klimawende. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa.

Straßburg Die EU will bis 2050 „klimaneutral“ werden und ihre bisherige Wirtschaftweise umkrempeln. Neue Energien, neue Fabriken, neue Autos, optimal gedämmte Häuser: Es wird ein Kraftakt.

Investitionen für eine Billion Euro sollen bis 2030 die europäische Klimawende anschieben. Das Geld soll etwa zur Hälfte aus dem EU-Haushalt kommen, der Rest von den EU-Staaten und privaten Investoren. Die EU-Kommission stellte das Investitionsprogramm in Straßburg vor.

Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans sagte im Europaparlament, diese Hilfen seien „ein Versprechen, dass die Europäische Union Ihnen bei diesem Übergang zur Seite steht“. Die EU-Staaten sollen selbst entscheiden, wo in ihrem Land besondere Hilfe nötig sei. Kommissionsvize Valdis Dombrovskis stellte klar, dass diese Mittel für den „gerechten Wandel“ nur Teil der Gesamtsumme sind, die die Kommission in den nächsten zehn Jahren mobilisieren will . „Wir müssen grün sehen, wenn wir investieren“, sagte Dombrovskis.