Mehr Hilfsmaßnahmen : Tausende harren an griechisch-türkischer Grenze aus

Männer werden von griechischen Soldaten festgenommen. Foto: Giannis Papanikos/AP/dpa.

Istanbul Wie viele Menschen genau an der EU-Außengrenze auf Weiterreise warten, ist unklar. Die UN-Migrations-Organisation will jetzt mehr Hilfsgüter verteilen.

Weil weiter viele Migranten an der türkisch-griechischen Grenze und an der Ägaisküste ausharren, intensiviert die Internationale Organisation für Migration (IOM) ihre humanitäre Hilfe. Am Wochenende will sie dort 20.000 Hilfsgüter wie Decken und Kleidungsstücke verteilen.

In einer am späten Freitagabend verschickten Stellungnahme hieß es, außerdem sei zusätzliches Personal in die Grenzregionen entsandt worden. Bisher habe man in knapp einer Woche in der türkische Grenzprovinz Edirne und an der Küste rund 8000 Hilfsartikel verteilt.

Die IOM ist nach eigenen Angaben auch an der Ägäisküste aktiv, wo Menschen regelmäßig versuchen, per Boot nach Griechenland und damit in die EU zu gelangen.

Ein älterer Mann wärmt sich an einem Lagerfeuer. Foto: Felipe Dana/AP/dpa.

Kinder aus Syrien schlafen an einem Busbahnhof nahe der türkisch-griechischen Grenze. Foto: Felipe Dana/AP/dpa.