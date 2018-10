später lesen Nach Schlag gegen Medien Tausende protestieren gegen Regierung in Wien FOTO: Georg Hochmuth FOTO: Georg Hochmuth Teilen

Mehrere Tausend Demonstranten haben in Österreich gegen die rechtskonservative Regierung protestiert. Die Menge am Ballhausplatz vor dem Bundeskanzleramt in Wien skandierte am Donnerstagabend Parolen gegen Rassismus und Sozialabbau und warnte vor einem Schwund der Demokratie. dpa