FOTO: Rob Pinney FOTO: Rob Pinney Terroranschlag gegen Premierministerin May vereitelt

Die Sicherheitsbehörden in Großbritannien haben in den vergangenen zwölf Monaten eine Reihe von Terroranschlägen verhindert, darunter nach Medienberichten möglicherweise auch ein Attentat gegen Premierministerin Theresa May. dpa