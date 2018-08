später lesen Dipolomatischer Streit Trudeau will in Krise mit Saudi-Arabien nicht Einlenken FOTO: Patrick Doyle FOTO: Patrick Doyle Teilen

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau bleibt in der diplomatischen Krise mit Saudi-Arabien hart. Trudeau lehnte es am Mittwoch bei einem Auftritt in Montreal ab, Kritik an der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien wie von der dortigen Regierung gefordert zurückzunehmen. dpa