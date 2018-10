später lesen Zweifel an Ursache Trump hält Klimawandel nicht mehr für „Scherz“ FOTO: Evan Vucci FOTO: Evan Vucci Teilen

US-Präsident Donald Trump hält den Klimawandel inzwischen für Realität, zweifelt aber an einer Verantwortung der Menschheit dafür. „Ich bestreite Klimawandel nicht“, sagte Trump in einem am Sonntagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Interview des US-Senders CBS. dpa