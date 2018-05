später lesen Trumps Entscheidung naht Trump: Iran-Entscheidung wird am Dienstag bekanntgegeben FOTO: dpa / Pablo Martinez Monsivais FOTO: dpa / Pablo Martinez Monsivais Teilen

US-Präsident Donald Trump will seine Entscheidung über die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran am Dienstag um 14.00 Uhr Ortszeit (20.00 MESZ) in Washington bekanntgeben. Das erklärte Trump am Montag via Twitter. Deutschland und Frankreich haben Trump eindringlich vor einem Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran gewarnt. dpa