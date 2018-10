Trump: Kronprinz war vielleicht über Tötung informiert

US-Präsident Donald Trump schließt nicht mehr völlig aus, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman über die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi informiert war. dpa

Der Prinz führe derzeit in Saudi-Arabien in zunehmendem Maße die Regierungsgeschäfte, sagte Trump in einem am Dienstagabend (Ortszeit) veröffentlichten Interview der konservativen Zeitung „Wall Street Journal“. „Er hat das Sagen, und wenn es also irgendjemand gewesen wäre, dann er.“ Er glaube nicht, dass König Salman vorab über die Tötung informiert worden sei, so Trump.

Saudi-Arabien hatte die Tötung Khashoggis im Konsulat des Königreichs in Istanbul vor drei Wochen lange geleugnet und erst unter großem Druck eingeräumt. 18 saudische Staatsangehörige wurden festgenommen. Kronprinz Mohammed bin Salman bestreitet jede Verantwortung.

Trump sagte am Dienstagabend im Weißen Haus vor Journalisten, er habe am Vortag mit dem Kronprinzen gesprochen. Dieser habe nachdrücklich gesagt, dass er damit nichts zu tun gehabt habe. Die Sache habe sich auf einer niedrigeren Ebene abgespielt. Trump wolle dem Glauben schenken, zitierte ihn das „WSJ“: „Ich will ihnen wirklich glauben.“

Trump ließ offen, wer für das „totale Fiasko“ verantwortlich sein könnte. Aus seiner Sicht ist die Tötung Khashoggis aber dilettantisch verschleiert worden. „Die Vertuschung war eine der schlechtesten in der Geschichte von Vertuschungen.“

Die USA leiteten erste Strafmaßnahmen ein. Das Außenministerium teilte mit, 21 saudischen Verdächtigen im Fall Khashoggi werde entweder ihr Visum entzogen oder sie würden zu Personen erklärt, die für ein Visum zur Einreise in die USA nicht mehr in Frage kämen. Nach den Worten von Außenminister Mike Pompeo sind diese Strafen noch nicht als letzte Wort in dieser Angelegenheit. Es würden weitere Maßnahmen sondiert, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Weder Präsident Trump noch er selbst seien mit dieser Situation glücklich, sagte Pompeo.

Bericht Wall Street Journal, Bezahlschranke

FOTO: Evan Vucci

FOTO: Evan Vucci

FOTO: Ali Unal

FOTO: Ali Unal

FOTO: Lefteris Pitarakis

FOTO: Lefteris Pitarakis

FOTO: Uncredited

FOTO: Uncredited

FOTO: Petros Giannakouris

FOTO: Petros Giannakouris

FOTO: Jacquelyn Martin

FOTO: Jacquelyn Martin

FOTO: Uncredited

FOTO: Uncredited

FOTO: Lefteris Pitarakis

FOTO: Lefteris Pitarakis

FOTO: Victoria Jones