Nach Fundamentalkritik : Trump: Macrons „Hirntod“-Äußerung über Nato „beleidigend“

US-Präsident Donald Trump weilt in London auf den Nato-Gipfel. Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa.

London Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat mit seiner markigen Aussage eine Debatte über die Nato angezettelt. Die Wortwahl sorgt nun aber für Kritik aus einer unerwarteten Ecke.

US-Präsident Donald Trump hat den französischen Präsidenten Emmanuel Macron für seine massive Kritik an der Nato abgekanzelt und die Militärallianz überraschend verteidigt.

Die Aussage von Macron, die Nato sei „hirntot“, sei „beleidigend“, „gefährlich“ und „respektlos“, sagte Trump vor dem offiziellen Beginn eines zweitägigen Nato-Gipfels in London. „Die Nato dient einem großartigen Ziel“, sagte Trump, der das Bündnis in der Vergangenheit als nicht zeitgemäß - „obsolet“ - bezeichnet hatte. Seine Kritik an Deutschland wegen Verteidigungsausgaben erneuerte Trump.