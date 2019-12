Spannung bei Jubiläumsgipfel : Trump maßregelt Macron für Kritik an der Nato

Trump maßregelt Macron für Kritik an der Nato

US-Präsident Donald Trump während des Nato-Gipfels in der britischen Hauptstadt. Foto: Evan Vucci/AP/dpa.

London US-Präsident Trump nimmt immer wieder Deutschland als säumigen Nato-Partner ins Visier - auch am Rande des Jubiläumsgipfels der Allianz in London. Diesmal aber lenkt er seinen Zorn vor allem auf einen anderen.

Macron bekräftigte dennoch seine Kritik. Damit wachsen die Spannungen in der Allianz ausgerechnet beim Jubiläumsgipfel zum 70-jährigen Bestehen der Nato. Immerhin schafften es die 29 Bündnispartner vorab, sich auf eine „Londoner Erklärung“ zu einigen und den gegenseitigen Beistand zu bekräftigen.

In der Erklärung wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch zum ersten Mal explizit China als mögliche neue Bedrohung erwähnt: „Wir erkennen, dass der wachsende Einfluss und die internationale Politik Chinas sowohl Chancen als auch Herausforderungen darstellen, die wir als Allianz zusammen angehen müssen.“ Die Erklärung spart zugleich nicht mit Eigenlob und nennt die Nato das „stärkste und erfolgreichste Bündnis in der Geschichte“.

Doch hat Macrons Fundamentalkritik die Nato durchgerüttelt und eine heftige Debatte über ihre Zukunft entfacht. In der Vergangenheit hatte Trump das Bündnis selbst als „obsolet“ bezeichnet und mit Rückzug der USA gedroht. Nun präsentierte er sich überraschend als „Fan“ der Nato und schoss sich bei einem ersten Auftritt in London voll auf Macron ein.

Er kritisierte auch erneut die Türkei, die in Nordsyrien gegen Kurdenmilizen vorgehe, die vorher an der Seite der westlichen Partner gegen die Terrororganisation Islamischer Staat gekämpft hätten. „Das ist ein Problem, das ist ein strategisches Problem“, sagte Macron. Nachmittags traf Macron in London gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem britischen Premier Boris Johnson den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zum Gespräch über Syrien.