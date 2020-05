Demokraten entsetzt : Trump nennt Flynn einen „Helden“ - Vorwürfe fallen gelassen

Washington Trumps Ex-Sicherheitsberater Flynn hat das FBI angelogen. Deswegen wurde er angeklagt. Nun will das Justizministerium die Vorwürfe zu den Akten legen. Die Demokraten sind entsetzt. Der US-Präsident triumphiert.

Trump hatte nach Bekanntwerden der Dokumente in der vergangenen Woche gesagt, dass er Flynn nun als „völlig entlastet“ erachte. Flynn sei ein Opfer der Machenschaften von „dreckigen, widerlichen Bullen an der Spitze“ des FBI. Trump sagte auf eine entsprechende Frage auch, er würde möglicherweise erwägen, Flynn wieder in seine Regierung zu holen. Im März hatte Trump auf Twitter geschrieben, er ziehe eine „vollständige Begnadigung“ Flynns stark in Betracht.