Wortwahl sorgt für Empörung : Trump sieht sich als „Lynchmord“-Opfer

Washington US-Präsident Donald Trump hat das von den Demokraten gegen ihn angestrengte Amtsenthebungsverfahren als „Lynchmord“ bezeichnet.

Zahlreiche Abgeordnete kritisierten Trumps Wortwahl scharf. Der Begriff „Lynchmord“ wird in den USA historisch mit brutalen und rassistisch motivierten Tötungen Tausender Schwarzer in den Südstaaten in Verbindung gebracht.