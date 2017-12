später lesen Streit um E-Mails Trump-Team greift Sonderermittler Mueller an FOTO: Jim Lo Scalzo FOTO: Jim Lo Scalzo Teilen

In der Russland-Affäre startet das Trump-Lager jetzt offenbar einen Frontalangriff gegen Sonderermittler Robert Mueller. Ein Anwalt des damaligen Übergangsteams beschuldigt ihn in einem Brief an Kongressgremien, sich widerrechtlich Tausende E-Mails für seine Untersuchungen beschafft zu haben. dpa