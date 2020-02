Stippvisite bei Modi : Trump verspricht Indien Unterstützung gegen China

Der indische Premierminister Narendra Modi begrüßt US-Präsident Donald Trump in Ahmedabad. Foto: Aijaz Rahi/AP/dpa.

Ahmedabad Indiens Premierminister rollt für Trump den roten Teppich aus, inklusive jubelnder Menschenmassen. Der US-Präsident will die Beziehungen zum demokratischen Bündnispartner Indien stärken - auch um das autoritär regierte China im Zaum zu halten.

Angesichts zunehmender Machtansprüche Chinas wollen die USA Indien im Kampf für die Demokratie in der Region unterstützen.

Freiheit und Offenheit im Bereich des Indischen Ozeans und des westlichen Pazifiks müssten „für unsere Kinder und viele, viele Generationen danach“ gesichert werden, erklärte US-Präsident Trump am Montag bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem indischen Premierminister Narendra Modi.

Trumps Rede in der westlichen Stadt Ahmedabad vor rund 100.000 Menschen in einem Cricket-Stadion markierte den Auftakt zu einem zweitägigen Staatsbesuch Trumps in Indien. Die ganze Stadt war gesäumt von Plakaten, die den US-Präsidenten mit Slogans wie „Zwei starke Nationen, eine große Freundschaft“ begrüßten. Tausende Schaulustige standen Spalier, um Trump willkommen zu heißen.