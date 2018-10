später lesen Atomabkommen mit Russland Trump will aus Abrüstungsvertrag mit Russland aussteigen FOTO: Carolyn Kaster FOTO: Carolyn Kaster Teilen

Die US-Regierung will aus einem wichtigen Abrüstungsvertrag mit Russland aussteigen. Man werde den INF-Vertrag aufkündigen, sagte Trump am Sonntag vor Journalisten in Nevada. Er warf Moskau vor, gegen das Abkommen verstoßen zu haben. dpa