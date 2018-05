später lesen Atomabkommen mit Teheran Trump will Iran-Entscheidung Dienstag bekanntgeben FOTO: Evan Vucci FOTO: Evan Vucci Teilen

US-Präsident Donald Trump will seine Entscheidung über die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran am Dienstag um 14.00 Uhr Ortszeit (20.00 MESZ) in Washington bekanntgeben. Das erklärte Trump am Montag via Twiter. dpa