Ukraine-Affäre : Trump will Whistleblower zur Rechenschaft ziehen

Washington In der Ukraine-Affäre um möglichen Machtmissbrauch des US-Präsidenten will Donald Trump undichte Stellen im Weißen Haus finden und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen.

„Ich will wissen, wer dem Whistleblower die Informationen gegeben hat“, sagte Trump laut Berichten der „New York Times“ und der „Los Angeles Times“ am Donnerstag vor Mitarbeitern der US-Gesandtschaft bei den Vereinten Nationen in New York. Die betroffene Person sei fast „ein Spion“ und mit solchen sei man in der Vergangenheit „ein bisschen anders“ umgegangen als heute. Führende Demokraten warnten Trump davor, den Informanten oder andere Zeugen zu drangsalieren.