Krise im UN-Sicherheitsrat : Trump zum Iran-Zoff: Werden Snapback nächste Woche auslösen

Bedminster Die USA sind in der Iran-Frage im UN-Sicherheitsrat weitgehend isoliert. Trotzdem scheint US-Präsident Trump fest entschlossen, dem Atomdeal mit Teheran einen Stoß zu verpassen.

„Wir werden den Snapback auslösen und sie werden es nächste Woche sehen“, sagte Trump bei einer Pressekonferenz in Bedminster (New Jersey). Auf einen Vorschlag des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem virtuellen Gipfel der Länder des Atomdeals will Trump demnach vorerst nicht eingehen. „Wir werden wahrscheinlich bis nach der Wahl warten“, so Trump weiter.