Rückreisen erschwert : Türkei stellt Flugverkehr nach Deutschland ein

Das Archivbild zeigt ein Flugzeug von Turkish Airlines am Flughafen Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa.

Berlin Aus der Türkei hat die Bundesregierung bislang noch keine Deutschen ausgeflogen - weil es noch reguläre Verbindungen gab. Die sind nun allerdings gekappt.

Die Türkei hat nach Angaben des Auswärtigen Amts in der Nacht den direkten Flugverkehr nach Deutschland wegen der Corona-Krise nahezu vollständig eingestellt. Die Ausreise über Drittstaaten sei aber am Samstag noch möglich, teilte das Ministerium in seinen Reisehinweisen mit.