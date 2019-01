später lesen Empörung über Haltung der USA Türkei weiter zu Angriff auf syrische Kurden entschlossen FOTO: - FOTO: - Teilen

Twittern

Teilen



Die Türkei hält trotz des Widerstandes der US-Regierung weiter an einer geplanten Offensive gegen kurdische Truppen in Nordsyrien fest. „Die Türkei ist in dieser Sache fest entschlossen“, sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu in einem Interview mit dem Sender NTV. dpa