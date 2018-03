später lesen Cavusoglu trifft Gabriel Türkischer Außenminister will Entschärfung der Reisehinweise FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu besucht an diesem Dienstag zum dritten Mal in zwei Monaten Deutschland. Am Nachmittag will er mit dem geschäftsführenden Bundesaußenminister Sigmar Gabriel zusammentreffen. Von Michael Fischer, dpa