Tauziehen in Brüssel : Tusk schlägt von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin vor

Brüssel Im EU-Postenpoker hat Ratspräsident Donald Tusk Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin vorgeschlagen. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus mehreren Quellen.

Eine Entscheidung soll aber erst beim EU-Sondergipfel in Brüssel fallen, der am Nachmittag mit mehr als fünfstündiger Verspätung begann.

Am Dienstag verzögerte sich der Gipfelstart wegen zahlreicher Vorgespräche bei Ratspräsident Tusk. Gegen 16.30 Uhr eröffnete Tusk schließlich offiziell den Gipfel neu, der seit Montagmittag ausgesetzt war. Die 28 Staats- und Regierungschefs standen bei ihrem neuen Anlauf unter Zeitdruck, weil sich am Dienstag das neue Europaparlament konstituierte und es am Mittwoch seinen neuen Präsidenten wählen will.