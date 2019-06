EU-Kommissionschef : Tusk-Vorschlag: Sozialdemokrat soll Juncker folgen

Flaggen der Europäischen Union vor dem Europa-Gebäude in Brüssel. Foto: Arne Immanuel Bänsch.

Brüssel EU-Ratschef Donald Tusk hat erstmals ein mögliches Personalpaket für die EU-Spitzenposten vorgelegt: Demnach soll der Posten des EU-Kommissionschefs nicht an den CSU-Politiker Manfred Weber, sondern an einen Sozialdemokraten gehen.

Das sei der Ausgangspunkt der Verhandlungen vor dem EU-Sondergipfel, sagten EU-Abgeordnete nach einem Treffen mit Tusk. Nach einer fünfwöchigen Hängepartie soll bei dem Treffen am Abend der Streit über die Nachfolge von Kommissionschef Jean-Claude Juncker endlich beigelegt werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Samstag von einer möglichen Lösung mit Weber und Timmermans gesprochen. Die beiden hatten ihre Parteienfamilien als Spitzenkandidaten in die Europawahl Ende Mai geführt, und das Europaparlament will nur einen der Spitzenkandidaten als Chef der EU-Kommission wählen. „Auf jeden Fall sind die beiden Spitzenkandidaten Teil der Lösung, und das ist ganz wichtig“, sagte Merkel beim G20-Gipfel im japanischen Osaka.