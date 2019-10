Indirekte Kritik an Facebook : Twitter stoppt Werbung mit politischen Inhalten

San Francisco Twitter wird weltweit keine politischen Inhalte mehr als Werbung verbreiten - und stellt sich damit klar gegen den großen Rivalen Facebook. „Wir glauben, dass Reichweite für politische Botschaften verdient werden muss, statt erkauft zu werden“, schrieb Twitter-Chef Jack Dorsey.

Deutsche Parteien reagierten verhalten auf die Ankündigung. „Damit das auch greifen würde, müssten aber auch die Algorithmen, nach denen diese Reichweite verdient wird, fair und transparent sein“, sagte Linken-Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler der Deutschen Presse-Agentur. Solange Twitter da nicht vorangehe, sehe er in der Entscheidung „im Wesentlichen einen PR-Gag“. Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, sagte: „Da ein solches Verbot auch ein zweischneidiges Schwert sein kann, werden wir uns die Richtlinien sehr genau ansehen, was genau Twitter unter "politischen Inhalten" versteht.“ Ein Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag erklärte, bezahlte Inhalte spielten bei den Social-Media-Aktivitäten nur eine untergeordnete Rolle.

In den USA kommt die Debatte über politische Werbung ein Jahr vor der Präsidentenwahl 2020 immer mehr in Gang. In den vergangenen Wochen geriet vor allem Facebook immer mehr in die Kritik wegen der Entscheidung, Anzeigen mit politischen Inhalten grundsätzlich nicht von den Faktencheck-Partnern des Online-Netzwerks prüfen zu lassen. Außerdem beschloss Facebook, nichts zu unternehmen, wenn Politiker falsche oder irreführende Informationen verbreiten.