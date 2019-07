Selenskyj hofft auf Neuanfang : Ukraine wählt ein neues Parlament

Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Ehefrau Olena Selenskyj geben in einem Wahllokal in Kiew ihre Stimmen ab. Foto: Evgeniy Maloletka/AP.

Kiew Mit der Aussicht auf einen Sieg der prowestlichen Präsidentenpartei Diener des Volkes (Sluha Narodu) haben die Ukrainer ein neues Parlament gewählt.

Die neue politische Kraft des in die EU und die Nato strebenden Präsidenten Wolodymyr Selenskyj konnte sich bei der Abstimmung am Sonntag laut Umfragen Hoffnung auf mehr als 40 Prozent der Stimmen machen. Sie wird aber wohl auf einen Koalitionspartner angewiesen sein.

Insgesamt können die rund 30 Millionen Wahlberechtigten über die Vergabe von 424 Sitzen im neuen Parlament - der Obersten Rada - in Kiew abstimmen. Den etablierten Kräften droht ein Scheitern, darunter auch jenen russlandfeindlichen Kräften, die nach dem Sturz des moskaufreundlichen Präsidenten Viktor Janukowitsch 2014 an die Macht gekommen waren. Es wird erwartet, dass 70 Prozent der Abgeordneten neue Volksvertreter ohne politische Erfahrung sind.

Nicht abgestimmt wurde in den umkämpften Gebieten in der Ostukraine. Die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk hatten in der Vergangenheit eigene und international nicht anerkannte Wahlen abgehalten. Es handelt sich um Regionen, die von prorussischen Separatisten kontrolliert werden.

In der Kriegsregion gilt seit kurz nach Mitternacht am Sonntag eine neue Waffenruhe. Sie wird bisher nach offiziellen Angaben aus der Hauptstadt Kiew und aus den Separatistengebieten eingehalten.

Präsident Selenskyj strebt mit seiner Partei eine Mehrheit in der Rada an. Sein erklärtes Ziel ist es, den Krieg in der Ostukraine so schnell wie möglich zu beenden. Rund 13.000 Menschen starben in dem blutigen Konflikt nach UN-Schätzungen sei dem Beginn der Kämpfe vor fünf Jahren.