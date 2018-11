später lesen Tausende Opfer UN: 200 Massengräber im früheren IS-Gebiet im Irak entdeckt FOTO: - FOTO: - Teilen

Twittern

Teilen



Die Vereinten Nationen haben auf dem einstigen Gebiet der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak rund 200 Massengräber entdeckt. Darin seien mehrere Tausend Opfer verscharrt worden, teilten die Unterstützungsmission der UN im Irak (UNAMI) und das UN-Menschenrechtsbüro am Dienstag in Genf mit. dpa